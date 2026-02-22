حقيقة تقدم عماد النحاس باستقالته من تدريب الزوراء العراقي .. تفاصيل

أكدت تقارير صحفية أن المدرب المصري عماد النحاس تقدم باستقالته من منصبه كمدير فني لفريق الزوراء العراقي، بعد خسارة الفريق أمام الكرخ ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري العراقي.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه على فيسبوك "الوكالة العراقية للأنباء: استقالة عماد النحاس من تدريب الزوراء العراقي"

ونفى عماد النحاس الأخبار المتداولة عن تقديمه استقالته من تدريب فريق الزوراء، مؤكدًا أن خسارة مباراة واحدة في الدوري العراقي لن تكون سببا فى اتخاذ قرار استقالته.

وأوضح النحاس في تصريحات صحفية: "ليس من المنطقي أن أستقيل بسبب خسارة مباراة، لم أفكر في تقديم الاستقالة ومستمر مع النادي بشكل طبيعي حتى الآن".

يذكر أن نادي الزوراء يحتل المركز السادس برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب الدوري العراقي، بعد الخسارة أمام الكرخ، ما زاد من السخط الجماهيري ضد المدرب السابق للأهلي.