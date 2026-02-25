إغلاق مطار بغداد الدولي ووزارة النقل تكشف السبب

أعلنت وزارة النقل العراقية، الأربعاء، أن الإغلاق المؤقت لمطار بغداد الدولي ناجم عن “عطل فني طارئ”.

اكدت الوزارة في نفي لها التقارير التي أشارت إلى وجود أي تهديد أمني.

أثار الإغلاق تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المسؤولين أكدوا أن توقف العمليات كان لأسباب فنية بحتة، وأن أعمال الصيانة جارية بالفعل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، قوله إن العطل استدعى "إجراءات احترازية فورية"، مضيفًا أن الفرق الفنية بدأت عمليات التقييم والإصلاح.

وأوضح أن المطار سيُعاد فتحه "في غضون ساعات" بمجرد الانتهاء من أعمال الصيانة والفحوصات النهائية.

ورفض الصافي مزاعم وجود مخاطر أمنية داخلية أو خارجية وراء الإغلاق، واصفًا التقارير بأنها لا أساس لها من الصحة، وحث وسائل الإعلام على التحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية.

