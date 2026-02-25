أمريكا تهنيء الكويت بعيدها الوطني

هنأ ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي اليوم الأربعاء، الكويت بعيدها الوطني.

وقال روبيو -في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية- "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأحر التهاني إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي بمناسبة احتفالهم باليوم الوطني ويوم التحرير".

وأضاف "لطالما كانت الكويت، على مدى عقود، شريكً لا غنى عنه في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط. ونحن نثمن التزام الكويت بالاستقرار الإقليمي وتقديم المساعدات الإنسانية المتواصلة للمتضررين من الأزمات، بما في ذلك قرار صاحب السمو الأمير التاريخي بالانضمام إلى مجلس السلام وتعهده السخي بدعم إعادة إعمار غزة. وتتطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز العلاقات الأمريكية الكويتية في جميع مجالات التعاون، وتوسيع التجارة والاستثمار بما يعود بالنفع على كلا البلدين".