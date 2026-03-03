أسرار ترميم السجاد اليدوي وإحياء القطع النادرة.. تفاصيل هامة من خلال "باب رزق"

خصص الإعلامي يسري الفخراني، مقدم برنامج "باب رزق"، المذاع على قناة "دي إم سي" حلقة اليوم للحديث عن أسرار صناعة وترميم السجاد.

كشف عصام عن ارار إعادة السجاد القديم للحياة، منها ترميم السجاد الأيراني بكل أنواع سواء في القطع او إعادة تصنيع شراشيب السجاد، والقيام بالرسومات

وتابع أن الحرفة انتقلت بينهم جيلًا بعد جيل منذ سبعينيات القرن الماضي، معتبرين أن بقائهم في السوق طوال هذه السنوات يعود إلى الأمانة في التعامل، والدقة في التنفيذ، والحرص على صون القطع الثمينة.

وأشار إلى أن السجاد اليدوي يحظى بعناية خاصة، لما يتمتع به من قيمة فنية وتاريخية، إذ إن بعض قطعه يعود تاريخها إلى قرون مضت.