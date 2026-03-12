جمال الزهيري: هزيمة الزمالك جددت دوافع الأهلي في التتويج بالدوري المصري

اعتبر الناقد الرياضي جمال الزهيري أن هزيمة الزمالك أمام إنبي في ختام مباريات الدور الأول من الدوري المصري جددت دوافع الأهلي في التتويج بلقب الدوري المصري بعد إحباط الهزيمة أمام طلائع الجيش.

وقال جمال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا قلت الأمور اتحسمت بعد هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش، وأن الأهلي ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري».

وأوضح قائلًا: «الزمالك لو كان كسب النهاردة كان فرق 6 نقاط عن الأهلي و3 عن بيراميدز، ولكن مسألة خسارة الزمالك النهاردة دخلت الأهلي تاني في المنافسة مرة أخرى».

وأكد الزهيري أن هزيمة الزمالك أمام إنبي جددت دوافع الأهلي في التتويج بالدوري المصري مرة أخرى.