فريق الجالية المصرية وصيفاً لكأس الجاليات الأفريقية بالسعودية

حقق فريق الجالية المصرية لكرة القدم بالسعودية المركز الثاني في بطولة الجاليات الإفريقية الأولى والتي نظمها َمجلس القناصل الأفارقة العموم بجدة .

وخسر فريق الجالية المصرية في النهائي أمام ليبيا بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي ٢/٢ في البطولة التي أقيمت على ملاعب المدرسة الإسبانية بجدة خلال الفترة من ٦ إلى ١٣ فبراير ٢٠٢٦ .

حضر نهائي البطولة السفير المصري أحمد عبد المجيد قنصل مصر في جدة والسفير محمد اللبودي القنصل المصري لجدة واحمد بن ظافر مدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة.

شارك فيها ١٦ فريقا هم مصر وليبيا والجزائر والمغرب وكوت ديفوار وكينيا والسودان والنيجر وغانا وبوركينا فاسو وتشاد وتوجو وإريتريا والكاميرون.



