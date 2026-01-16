حسن عصفور: رابين دفع حياته ثمنا لفقرة مضمونها أن الضفة الغربية وقطاع غزة أرض فلسطينية

قال وزير شؤون المفاوضات الفلسطينية الأسبق حسن عصفور، إن مفاوضات "مدريد" بدأت حول القدس، وحول مفهوم الضفة الغربية وقطاع غزة، لأنه عند الحديث عنها فهي بالنسبة لهم "يهودا والسامرة".

وأضاف عصفور، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "كان هناك معركة على مفهوم تعريف الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن وصلنا إلى أن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة وهي أرض فلسطينية، ولأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل تعترف بأن الضفة الغربية وقطاع غزة أرض فلسطينية".

وتابع: "غزة أرض فلسطينية عادي بالنسبة لهم، لكن القدس والضفة لأ، ما بيتعاملوش معها على أنها أرض فلسطينية، فهي يهودا والسامرة بالنسبة لهم، ولذلك كان هذا الاعتراف مقدمة لاغتيال رابين، فتخليه عن التلمودية لصالح السياسة، وهذا صحيح، هو أخذ السياسي لأنه قال لك أنا لا أريد بالأوهام التلمودية أنا أريد حلا".

واستطرد أنه لم يكن مستعدا لاستمرار هذا الوضع، لذلك دفع حياته ثمنا، ودفع حياته ثمنا لفقرة مضمونها أن الضفة الغربية وقطاع غزة أرض فلسطينية.