ترامب يعلن لقاءه بزيلينسكي اليوم على هامش منتدى دافوس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي، اليوم الأربعاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، في إطار مساعٍ لبحث تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ترامب إنه يعتقد أن كلاً من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغبان في إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، مشيرًا إلى أنه يجري تواصلاً أيضًا مع الرئيس الروسي في هذا الشأن.

وأكد الرئيس الأمريكي رغبته في وضع حد للصراع، معتبرًا أن “الناس يموتون دون داع”، لافتًا إلى أن نحو 31 ألف جندي لقوا مصرعهم خلال الشهر الماضي بسبب الحرب.

ووصف ترامب الحرب الروسية الأوكرانية بأنها “الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية”، مشددًا على أن سياساته أسهمت في كبح ما وصفه بتصعيد موسكو، وساعدت في منع اندلاع “حرب عالمية ثالثة”.

وعلى هامش مشاركته في منتدى دافوس، قال ترامب إن إدارته نجحت في إنقاذ الولايات المتحدة من انهيار في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن بلاده استعادت قوتها الاقتصادية ودورها القيادي على الساحة الدولية.