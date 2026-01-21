قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم إعلان وقف إطلاق النار.. مقتل 11 جنديا وإصابة أكثر من 25 في قصف لـ قسد على مواقع الجيش السوري
"مركز الوثائق الاستراتيجية" بمعلومات الوزراء يطلق الملتقى الاستراتيجي للتوثيق الذكي
ترامب عن الرئيس السيسي: له دور محوري في ملف غزة
السفير محمد حجازي: سد النهضة عمل عدائي ومصر قادرة على حماية حقوقها المائية
السفير محمد حجازي : لقاء الرئيس السيسي وترامب مهم للغاية وذو دلالات استراتيجية | فيديو
الرئيس السيسي يجري مباحثات مع ترامب على هامش منتدى دافوس
العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار تحسبا لهجوم أمريكي وشيك على إيران
أب ينهي حياة ابنته في إهناسيا ببني سويف
محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص
خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة» |فيديو
غزة وسد النهضة ولبنان.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب في دافوس؟
السفير محمد حجازي: سد النهضة عمل عدائي ومصر قادرة على حماية حقوقها المائية

سد النهضة
سد النهضة
إسراء صبري

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إثيوبيا تواصل التقاعس عن حل أزمة سد النهضة، رغم الانتقادات الدولية، لافتًا إلى أن السد أُنشئ بدعم تمويلات أمريكية ضخمة، وهو ما زاد من تعقيد الأزمة.
 

وأشار خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مصر نجحت عبر أدواتها الدبلوماسية في التأكيد لإثيوبيا أنها لن تتمكن من تنفيذ أي مشروعات مستقبلية على نهر النيل دون اتفاق قانوني ملزم، موضحًا أن الأضرار المحتملة للسد لن تقتصر على دولة بعينها، بل ستمتد لتشمل جميع الأطراف، بينما يحقق الحل التوافقي مصلحة الجميع.
 

ووصف سد النهضة بأنه «عملية عدائية بامتياز» وتعدٍ على بيئة نهر دولي، مؤكدًا أن مصر قادرة على حماية حقوقها المائية، وأن العلاقة الوجودية بين مصر ونهر النيل لا يمكن المساس بها، مشيرًا إلى أن ترامب أكد أن ذكر نهر النيل يقترن دائمًا بمصر.

وشدد على ضرورة توصل مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم آليات إدارة وتشغيل السد، ويضمن أمن وسلامة المنشآت المائية، موضحًا أن جولات التفاوض السابقة أسفرت عن التوافق على أبعاد فنية مهمة، من بينها آلية التحكيم.

وأكد أن إثيوبيا لن يُسمح لها بتنفيذ أي مشروعات مستقبلية على النيل قبل إنهاء أزمة سد النهضة، معتبرًا أن إنشاء سد على نهر دولي دون اتفاق يُعد جريمة بيئية دولية، وأن مصر استنفدت كل المسارات التفاوضية الممكنة للوصول إلى حل عادل.

 

