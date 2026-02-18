روسيا توجه رسالة تحذيرية إلى أمريكا بشأن كوبا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة للامتناع عن الحصار العسكري البحري لكوبا ، مشيرا إلى أن جميع المشاكل لا بد أن تعالج عبر الحوار وعبر تبادل وجهات النظر.

جاء ذلك في إجتماع الوزير الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الكوبي.

وشدد وزير الخارجية الروسي في تصريحات له على رفض موسكو للاتهامات بأن التعاون بين روسيا وكوبا قد يشكل تهديدا لواشنطن أو لأي جهة أخرى.

وقال وزير الخارجية الروسي: مهتمون بتقييم شركائنا الكوبيين ليس فقط لما يتعلق بكوبا بل لما يحدث بأمريكا اللاتينية.

كما حث لافروف روسيا الولايات المتحدة إلى التحلي بالحكمة والامتناع عن خطط فرض حصار بحري على كوبا .



وأكد على أن روسيا ستدعم كوبا في حماية أمنها.