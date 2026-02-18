سلوفاكيا توقف صادرات مصفاة SLOVNAFT إلى أوكرانيا

أعلن مجلس الوزراء السلوفاكي توقف مصفاة SLOVNAFT صادراتها بما في ذلك وقود الديزل إلى أوكرانيا، حيث ستستمر في إنتاج المنتجات النفطية لسلوفاكيا.

وفي وقت لاحق ؛ اتهم روبرت فيتسو رئيس وزراء سلوفاكيا أوكرانيا بتأخير إعادة تشغيل خط أنابيب ينقل النفط الروسي إلى شرق أوروبا عبر أوكرانيا وذلك بهدف الضغط على المجر من أجل التخلي عن معارضتها لانضمام كييف للاتحاد الأوروبي.



فيما قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن النفط الروسي المتجه إلى شرق أوروبا عبر الجزء الأوكراني من خط دروجبا للأنابيب توقف منذ 27 يناير بسبب هجوم روسي.





وحافظ فيتسو على علاقات بلاده مع موسكو حتى بعد بدء غزوها لأوكرانيا في 2022 وحمل شركاء أوروبيين من قبل مسؤولية إطالة أمد الحرب بتزويد كييف بالأسلحة.

وقال إن إمدادات النفط أصبحت مسألة سياسية لكنه لم يقدم أي أدلة لتدعم ما يقوله.



وتابع قائلا للصحفيين بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا "لدينا معلومات تفيد بأنه كان من المفترض إصلاح (خط الأنابيب)".



وزاد "أرى أن ما يحدث بشأن النفط اليوم ابتزاز سياسي للمجر بسبب موقفها الراسخ بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".



وقال عن طبيعة وسبب هذا الضغط "إذا وافقت المجر على عضوية الاتحاد الأوروبي فربما تصل الإمدادات".

