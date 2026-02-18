القنصل المصري بالرياض يلتقي أبناء الجالية بمحافظة الأحساء

أقامت القنصلية المصرية بالرياض بالتعاون مع أمانة محافظة الأحساء لقاء تحت عنوان "مصر في قلب المملكة"، والذي استمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام داخل منتزه الملك عبد الله البيئي بمحافظة الأحساء.

وانطلقت فعاليات اللقاء بعزف النشيدين المصري والسعودي، ثم الكلمة الافتتاحية التي ألقاها القنصل المصري ياسر هاشم، والتي أكد خلالها أن الفعالية هدفها الأساسي تعزيز أواصر الأخوة والمحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن ما تقوم به القنصلية من أنشطة وفعاليات ثقافية واجتماعية وترفيهية ورياضية بالتعاون مع السلطات السعودية، بما في ذلك أمانة محافظة الأحساء، تأتي جميعها تحت شعار "لن ترونا إلا معًا" للتأكيد على العلاقات الأخوية والوطيدة التي تجمع الشعبين المصري والسعودي.

كما أجرى القنصل المصري وأمين محافظة الأحساء جولة تفقدية للخدمات والفعاليات الثقافية والترفيهية والعروض الحصرية التي تقدمها الشركات والمدارس والجهات الأخرى المشاركة كرعاة في المهرجان، حيث أثنى المسؤولان على الحضور الكبير والمشاركة الملحوظة من قبل أبناء الجالية وأهالي الأحساء، كما تخلل الجولة حوارات جانبية مع عدد من المقيمين المصريين والمواطنين السعوديين، والتقاط عدد من الصور التذكارية مع الأطفال من أبناء الجالية.

وشهد اللقاء توزيع عدد من الجوائز من جانب الشركات الراعية للمهرجان، والتي شملت ١٠ رحلات عمرة مجانية بالكامل، و١٠ رحلات أخرى بتخفيض يصل إلى ٥٠%، إلى جانب تكريم عدد من المواطنين المصريين والسعوديين الذين تطوعوا في تنظيم الحدث.