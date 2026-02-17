الطرفين اتصالحوا.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى طالبين على زميلهم بس.ـلاح أبيض في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام طالب بالتعدى على نجلها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته أمام إحدى المدارس بالمنوفية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 يناير تبلغ لمركز شرطة أشمون من نجل الشاكية (طالب) بتضرره من (طالبين) جميعهم مقيمين بدائرة المركز لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح عقب خروجهم من المدرسة إثر حدوث مُشادة كلامية بينهم بسبب المزاح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث تم إخلاء سبيل الطالبين عقب تصالح الطرفين.