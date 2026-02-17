إصابة 4 أشخاص بينهم أطفال بعقر كلب في المنوفية

أصيب 4 أشخاص بينهم أطفال بعقر كلب اثناء تواجدهم في الشارع بمدينة قويسنا.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مركز شرطة قويسنا بتلقيهم بلاغا بقيام كلب مسعور بعقر 4 أشخاص بمدينة قويسنا بجوار موقف قويسنا ـ شبين الكوم.

وتبين أن المصابين بعقر الكلب كلا من “ س.ف ”10 سنوات، مقيمة بقرية دمهوج، وأصيبت بعقر غائر بالشفاه، و"ع.م" 18 سنة، مقيمة بكفر طه شبرا، وأصيبت بعقر غائر بالساق اليمنى، و" ي.م" ، 7 سنوات، مقيم بقرية أبنهس، وأصيب بعقر غائر باليد اليسرى، و" س. م" ، 55 سنة، مقيمة بقويسنا البلد، وأصيبت بعقر غائر بالظهر.

وتم نقل الحالات إلى مستشفى قويسنا لتلقي العلاج.

فيما أكد مصدر بالطب البيطري، أنه سيتم ملاحقة الكلب الضال للتخلص منه قبل أن يقوم بعقر أي حالات جديدة.