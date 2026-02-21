قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تموين أسيوط: تشغيل 4 مخابز جديدة بطاقة إنتاجية 29 ألف رغيف يوميا

إفتتاح 4 مخابز جديدة بأسيوط
إفتتاح 4 مخابز جديدة بأسيوط
إيهاب عمر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، تشغيل عدد 4 مخابز جديدة، وذلك في إطار توجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان محافظ أسيوط. وحرص الأجهزة التنفيذية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم منظومة الخبز البلدي المدعم.

وقال وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن تبلغ الطاقة الإنتاجية 10 شكاير دقيق يوميًا لكل مخبز، بما يعادل نحو 7250 رغيف بلدي مدعم يوميًا، وبإجمالي إنتاج يصل إلى 29,000 رغيف بلدي مدعم يوميًا، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتقليل التكدسات، وتحسين مستوى الخدمة بالمناطق المستهدفة.
وجاءت بيانات المخابز التي تم تشغيلها كالتالي:
مخبز بحي غرب – منطقة المصلى
مخبز بمركز القوصية – منطقة بني هلال
مخبز بمركز البداري – منطقة العتمانية
مخبز بمركز ديروط – ديروط الشريف.


ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع في إنشاء وتشغيل المخابز البلدية بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصول رغيف الخبز المدعم لمستحقيه بالجودة والمواصفات المقررة.

