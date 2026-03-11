تراجع الدولار واليورو.. أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 تباينًا أمام الجنيه المصري، حيث سجلت بعض العملات ارتفاعًا طفيفًا كالريال السعودي، بينما شهدت أخرى انخفاضًا كالدولار واليورو والدرهم الإماراتي.

ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت اسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري، كالتالي:

• الدولار الأمريكي: شراء 51.93 جنيه، بيع 52.03 جنيه

• اليورو: شراء 60.46 جنيه، بيع 60.58 جنيه

• الجنيه الإسترليني: شراء 69.84 جنيه، بيع 69.99 جنيه

• الفرنك السويسري: شراء 66.91 جنيه، بيع 67.07 جنيه

• 100 ين ياباني: شراء 32.91 جنيه، بيع 32.98 جنيه

• الريال السعودي: شراء 13.83 جنيه، بيع 13.86 جنيه

• الدينار الكويتي: شراء 169.61 جنيه، بيع 169.99 جنيه

• الدرهم الإماراتي: شراء 14.13 جنيه، بيع 14.16 جنيه

• اليوان الصيني: شراء 7.55 جنيه، بيع 7.57 جنيه



أما في البنك الأهلي المصري، فقد سجلت العملات:

• الدولار الأمريكي: شراء 51.95 جنيه، بيع 52.05 جنيه

• اليورو: شراء 60.21 جنيه، بيع 60.61 جنيه

• الجنيه الإسترليني: شراء 69.62 جنيه، بيع 70.04 جنيه

• الدولار الكندي: شراء 38.24 جنيه، بيع 38.39 جنيه

• الريال السعودي: شراء 13.80 جنيه، بيع 13.87 جنيه

• الدينار الكويتي: شراء 167.20 جنيه، بيع 170.04 جنيه

• الدرهم الإماراتي: شراء 14.13 جنيه، بيع 14.17 جنيه

• اليوان الصيني: شراء 7.55 جنيه، بيع 7.58 جنيه



وتوضح الأسعار أن السوق المصري يشهد اليوم حالة من التباين الطفيف، مع انخفاض الدولار والدرهم الإماراتي، وارتفاع الريال السعودي والدينار الكويتي، بينما شهد اليورو تراجعًا أمام الجنيه المصري.