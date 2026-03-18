أميرة يوسف تحذر من تبسيط مشاكل الكرة النسائية في مصر

قالت أميرة يوسف، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للكرة النسائية، عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك، إن كرة القدم النسائية في مصر "ملف صعب الفهم في سنوات قليلة من العمل الإداري أو الفني".

وأضافت يوسف أن جيلها وزميلاتها عشن البدايات بكل تفاصيلها الصعبة، وشاركن خطوة بخطوة في بناء اللعبة وتطويرها، مشيرة إلى أن أحيانًا يكون غريبًا أن يتحدث من هو جديد نسبيًا في المجال عن مشاكل الكرة النسائية وكأن الصورة كاملة أمامه، أو يختصر تحديات كبيرة ومعقدة في تفصيلة صغيرة جدًا.

وأكدت أن الملف أكبر بكثير من رأي سريع أو تقييم عن بعد، وأن الكرة النسائية تحتاج إلى فهم حقيقي لتاريخها وظروفها والتحديات التي مرت بها.

وأشارت يوسف إلى أن دخول وجوه جديدة كثيرة في المجال مؤخرًا جعل المشهد أحيانًا غير واضح، وأن لكل شخص رؤيته الخاصة، مؤكدة أن من عاش البدايات يعرف أن الحكاية أكبر بكثير من مجرد وجهة نظر سريعة، مع تمنياتها بالتوفيق لكل من يعمل في المجال سواء كان جديدًا أو قديمًا.