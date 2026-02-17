إليسا عن غنائها تتر "على قد الحب": لم أقرأ السيناريو

كشفت الفنانة اليسا عن تفاصيل مشاركتها في دراما رمضان، من خلال تقديمها تتر مسلسل" علي قد الحب" بطولة نيللي كريم.

وقالت اليسا في تصريحات تليفزيونية : أتوقع أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا، لأن نيلى على المستوى الفني والشخصي من الفنانات البارعات في التمثيل"

وتابعت اليسا: أنا مش بقرأ السيناريو بس باخد فكرة عامة عنه وعزيز الشافعى نجح في كتابة أغنية درامية وتلحينها عشان تطلع بالصورة دي".

مسلسل علي قد الحب مكوّن من 30 حلقة، ويجمع في بطولته كلاً من نيللي كريم وشريف سلامة، ونخبة من النجوم بينهم: مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني .