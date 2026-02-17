بيان توضيحي من الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أصدر النجم حسين فهمي بيانا توضيحيا من العاصمة الألمانية حيث يشارك في فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي.



وجاء في البيان:

بداية أوجه تحية حب وتقدير لجمهور السينما وصناعها في بلد المليون ونصف المليون شهيد، الجزائر الشقيقة. أود توضيح حقيقة ما ورد في مقابلتي الأخيرة بشأن السعفة الذهبية والمهرجانات السينمائية، حسمًا لأي تأويلات تبتعد عن مقصدي الأصلي.



أولًا: أكن للجزائر وشعبها وتاريخها وفنها احترامًا عميقًا ومحبةً صادقةً. وإنجازات السينما الجزائرية ونجاحاتها العالمية تمثل فخرًا لكل مواطن عربي، ومكانتها محفوظة ومقدرة دائمًا في قلوبنا.



ثانيًا: جاء كلامي في إطار نقاش عام ومجرد حول كواليس المهرجانات السينمائية العالمية، وتأثر لجان التحكيم فيها أحيانًا بالمعطيات السياسية والمناخ العام، والفكرة طرحت بشكل نظري بحت.



ثالثًا: استحضاري لبعض الأمثلة أثناء اللقاء كان وليد اللحظة، وشهد تداخلًا عفويًا في الذاكرة بين بعض الأحداث والأسماء والمناصب السياسية. هذا التداخل حدث بشكل عفوي وغير مقصود، وأرفض تمامًا أي تفسير يعتبره تقليلًا من شأن أي عمل فني عربي رائد.



الفن رسالته الأساسية هي التقارب والمحبة. أعتز بجمهوري في الجزائر، وأشكر كل من تفهم عفوية الحديث والسياق العام الذي جاء فيه.

تظل السينما لغة تجمعنا، وتوثق روابط الأخوة بين شعوبنا العربية.