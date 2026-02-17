قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعودية وقطر تعلنان غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
غدا أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريا في السعودية
15 دقيقة سلبية .. الزمالك يهدر هدفين وسيراميكا كليوباترا يرد
إلغاء فارق الأهداف .. قرارات عاجلة في اتحاد الكرة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام
إعلام إسرائيلي: تقدم شكلي في مسودة الاتفاق.. وطهران ترفض مناقشة ملفات حساسة
تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل
كل عام وأنتم بخير.. السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان
تصرف غير لائق لعامل في مدرسة بالخصوص ليلا | وشهود عيان : فصل من النقابة رغم عدم القبض عليه
انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بيان توضيحي من الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

قسم الفن

أصدر النجم حسين فهمي بيانا توضيحيا من العاصمة الألمانية حيث يشارك في فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي.

وجاء في البيان: 
بداية أوجه تحية حب وتقدير لجمهور السينما وصناعها في بلد المليون ونصف المليون شهيد، الجزائر الشقيقة. أود توضيح حقيقة ما ورد في مقابلتي الأخيرة بشأن السعفة الذهبية والمهرجانات السينمائية، حسمًا لأي تأويلات تبتعد عن مقصدي الأصلي.

أولًا: أكن للجزائر وشعبها وتاريخها وفنها احترامًا عميقًا ومحبةً صادقةً. وإنجازات السينما الجزائرية ونجاحاتها العالمية تمثل فخرًا لكل مواطن عربي، ومكانتها محفوظة ومقدرة دائمًا في قلوبنا.

ثانيًا: جاء كلامي في إطار نقاش عام ومجرد حول كواليس المهرجانات السينمائية العالمية، وتأثر لجان التحكيم فيها أحيانًا بالمعطيات السياسية والمناخ العام، والفكرة طرحت بشكل نظري بحت.

ثالثًا: استحضاري لبعض الأمثلة أثناء اللقاء كان وليد اللحظة، وشهد تداخلًا عفويًا في الذاكرة بين بعض الأحداث والأسماء والمناصب السياسية. هذا التداخل حدث بشكل عفوي وغير مقصود، وأرفض تمامًا أي تفسير يعتبره تقليلًا من شأن أي عمل فني عربي رائد.

الفن رسالته الأساسية هي التقارب والمحبة. أعتز بجمهوري في الجزائر، وأشكر كل من تفهم عفوية الحديث والسياق العام الذي جاء فيه.
تظل السينما لغة تجمعنا، وتوثق روابط الأخوة بين شعوبنا العربية.

حسين فهمي الفنان حسين فهمي مهرجان برلين

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة

وزير العدل يشيد بدور هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام وصونه

وزير العدل يلتقي عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وزير العدل يلتقي عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

سقوط تريلا

محملة بالدقيق.. انقلاب سيارة نقل ثقيل في ترعة بأسوان

فوائد الإفطار على التمر باللبن في رمضان.. لن تتوقعها

أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان
طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك في رمضان

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.
محافظ الشرقية يشهد بدء موسم توريد محصول بنجر السكر بالصالحية الجديدة

محافظ الشرقية
مزايا وعيوب أفلام حماية الطلاء "النانو سيراميك"

النانو سيراميك
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

