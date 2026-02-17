نجوي فؤاد: السبحة أصبحت لا تفارقني حتي في نومي.. وهفضل نفسي أحج ولو " عظم في قفه"l خاص

كشفت الفنانة القديرة نجوي فؤاد عن طقوسها واستعدادها لشهر رمضان الكريم.

وقالت نجوي فؤاد في تصريحات خاصة لصدي البلد: طقوسي في شهر رمضان تنجه بشكل أكبر العبادة، حيث انني حريصة علي قراءه القران يوميًا، ولكن في شهر رمضان يكون بشكل مكثف اذا كانت حالتي الصحية تسمح.

وتابعت نجوي فؤاد: ربما لا أسطيع صوم شهر رمضان بسبب خضوعي عمليات جراحية تستوجب تناولي ادوية في مواعيد محددة، ولكن اتمني ان استطيع ان افعل ذلك، كما ان سبحتي لا تفارقني سواء في شهر رمضان او خارجه، فاحيانا انام وانا اسبح عليها، وهناك سبحه خشب محددة لا تفارقني.

وتابعت عن الامنيات التي تنوي الدعاء بها خلال الشهر الكريم: نفسي اروح احج، وتظل تلك امنيني ولن تتغير حتي لو ان ظروف الصحية حاليًا ستكون صعبة في اداء المناسك، ولكن لو كنت" عظم في اوفه" هتفضل امنيتي ودعائي الدائم، وكنت اتمني لو انني قضيت تلك الفريضة وانا بصحة أحسن.