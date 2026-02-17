قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزينة قد تطفئ فرحتك.. عقوبات صارمة تنتظر سارقي الكهرباء في رمضان
السعودية وقطر تعلنان غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
غدا أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريا في السعودية
15 دقيقة سلبية .. الزمالك يهدر هدفين وسيراميكا كليوباترا يرد
إلغاء فارق الأهداف .. قرارات عاجلة في اتحاد الكرة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام
إعلام إسرائيلي: تقدم شكلي في مسودة الاتفاق.. وطهران ترفض مناقشة ملفات حساسة
تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل
كل عام وأنتم بخير.. السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان
تصرف غير لائق لعامل في مدرسة بالخصوص ليلا | وشهود عيان : فصل من النقابة رغم عدم القبض عليه
فن وثقافة

نجوي فؤاد: السبحة أصبحت لا تفارقني حتي في نومي.. وهفضل نفسي أحج ولو " عظم في قفه"l خاص

نجوي فؤاد
نجوي فؤاد
أحمد البهى

كشفت الفنانة القديرة نجوي فؤاد عن طقوسها واستعدادها لشهر رمضان الكريم. 

وقالت نجوي فؤاد في تصريحات خاصة لصدي البلد: طقوسي في شهر رمضان تنجه بشكل أكبر العبادة، حيث انني حريصة علي قراءه القران يوميًا، ولكن في شهر رمضان يكون بشكل مكثف اذا كانت حالتي الصحية تسمح. 

وتابعت نجوي فؤاد: ربما لا أسطيع صوم شهر رمضان بسبب خضوعي عمليات جراحية تستوجب تناولي ادوية في مواعيد محددة، ولكن اتمني ان استطيع ان افعل ذلك، كما ان سبحتي لا تفارقني سواء في شهر رمضان او خارجه، فاحيانا انام وانا اسبح عليها، وهناك سبحه خشب محددة لا تفارقني. 

وتابعت عن الامنيات التي تنوي الدعاء بها خلال الشهر الكريم: نفسي اروح احج، وتظل تلك امنيني ولن تتغير حتي لو ان ظروف الصحية حاليًا ستكون صعبة في اداء المناسك، ولكن لو كنت" عظم في اوفه" هتفضل امنيتي ودعائي الدائم، وكنت اتمني لو انني قضيت تلك الفريضة وانا بصحة أحسن. 

نجوي فؤاد الفنانة نجوي فؤاد رمضان 2026

