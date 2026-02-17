وسط حاله من الحزن.. جنازة مهيبة للواء مصطفى خليل بحضور المحافظ وقيادات الأمن بالمنيا .. شاهد

قدم " صدى البلد" بثا مباشرا لجنازة اللواء الدكتور مصطفى خليل، مفتش الداخلية بمحافظة سوهاج ، في جنازة عسكرية مهيبة أُقيمت بمسجد صلاح الدين بمدينة المنيا مسقط رأس الفقيد ، وسط حالة من الحزن والأسى بين المشيعين.

وتقدّم الجنازة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، يرافقه اللواء حاتم حسن مدير الأمن، وقيادات الشرطة وعدد من القيادات التنفيذية، وعدد من الضباط وزملاء الفقيد وجمع غفير من اسرة وأهالي الفقيد.

وأدى الحضور صلاة الجنازة، قبل أن تُشيّع الجنازة في موكب عسكري مهيب، حيث حرص الأهالي على المشاركة في وداع الفقيد، مؤكدين أنه كان يتمتع بسيرة طيبة وسمعة حسنة، وعُرف بين زملائه وأبناء محافظته بحسن الخلق والتفاني في أداء عمله.

وسادت حالة من الحزن بين الحضور، فيما ردّد المشيعون الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرته وذويه الصبر والسلوان، تقديرًا لما قدمه خلال مسيرته في خدمة



يذكر ان اللواء مصطفى خليل تدرج في عدة مناصب داخل محافظة المنيا، حيث عُرف بالكفاءة والانضباط، حتى تولى منصب مفتش الأمن الوطني بمحافظة سوهاج ، قبل أن يُنقل للعمل مفتشاً بوزارة الداخلية ، حيث وافته المنية أثناء أداء مهام عمله.

ولم تقتصر مسيرة الفقيد على العمل الأمني فحسب، بل جمع بين الخبرة الميدانية والبحث العلمي، إذ حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة المنيا، عن رسالة بعنوان «الإرهاب الإلكتروني في إطار القانون الدولي العام»، والتي نالت إشادات واسعة لما تضمنته من معالجة قانونية معمقة لقضية تمس الأمن القومي والتحولات الرقمية الحديثة.

