اقتصاد

محافظ البنك المركزي: تحملنا تمويل تكاليف التعليم لـ765 طالبا متفوقا ولم نتأثر بتوقف برنامج المعونة الأمريكية

حسن عبد الله
حسن عبد الله
محمد يحيي

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك تحمّل تمويل كامل تكاليف الإعاشة والإقامة لعدد 765 طالبًا من الطلاب المتأثرين بتوقف برنامج المعونة الأمريكية، مع الالتزام باستمرار هذا الدعم حتى إتمام دراستهم الجامعية بالكامل وحتى عام 2028، بما يضمن حماية مستقبلهم التعليمي، ويؤكد التزام الدولة بعدم ترك أي طالب متفوق دون دعم.

جاء ذلك خلال تصريحات له بفعاليات المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل"، المنعقدة اليوم الثلاثاء  20 يناير 2026 بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية  بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان و الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي و  الدكتور محمد سامي عبد الصادق،رئيس جامعة القاهرة.

أضاف أن دور البنك المركزي في دعم التعليم لا يقتصر على المِنَح فقط، بل يمتد ليشمل بناء القدرات وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل، وهو ما يتجسد بوضوح في إطلاق برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، الذي تم أيضًا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو برنامج يمثل خطوة استراتيجية رائدة لإعداد جيل جديد من الكفاءات المصرفية المؤهلة علميًا وعمليًا، والقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي.

أشار محافظ البنك المركزي إلي أن هذا البرنامج  يتيح فرص تدريب عملي مكثف داخل البنوك، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على الانخراط الفوري في سوق العمل، والمساهمة بفاعلية في دعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما يعكس رؤية البنك المركزي في بناء قطاع مصرفي قوي يقوده شباب مؤهل ومدرب على أعلى مستوى.

وأكد أن  البنك المركزي المصري  لديه من المسؤولية المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيته التنموية، وأن الاستثمار في التعليم وبناء الإنسان هو الطريق الأكثر استدامة لبناء اقتصاد قوي، ومجتمع متماسك، ومستقبل يليق بمصر وأبنائها.

