اقتصاد

البنك المركزي يعلن تفاصيل إطلاق صندوق بالبنوك المصرية لدعم التعليم بشراكة القطاع الخاص..تفاصيل

محمد يحيي

اعلن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ، عن اطلاق صندوق تعليم خاص بمبادرة منحة علماء المستقبل  لضمان استدامة دعم قطاع التعليم في مصر، مؤكداً أن الصندوق من المقرر الانتهاء من اجراءاته قريبًا و سيتم فتحه برقم حساب  7070 بالبنوك المصرية.

جاء ذلك خلال تصريحات له بفعاليات المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل"، المنعقدة اليوم الثلاثاء  20 يناير 2026 بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية  بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان و الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي و  الدكتور محمد سامي عبد الصادق،رئيس جامعة القاهرة.

قال محافظ البنك المركزي المصري إنه تم فتح ذلك الحساب لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة للمساهمة والتبرع دعمًا للمبادرة، وإيمانًا بدور الشراكة المجتمعية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، تحت مظلة البنك المركزي المصري.

أكد محافظ البنك المركزي أنه تم توقيع بروتوكول التعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليؤكد التزام البنك المركزي والقطاع المصرفي بدورهما في المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، من خلال تقديم منح تعليمية شاملة، والاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الاستثمار الأكثر استدامة وتأثيرًا على المدى الطويل.

