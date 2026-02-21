يوفر350 وجبة.."مطبخ المصرية"مبادرة مؤسسية لتمكين المرأة ودعم الأسر بقنا

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، تنفيذ فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية بأيد بناتها" والتي تهدف إلى دمج التدريب الحرفي بالعمل الإنساني، وتقديم الوجبات للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.



وقالت الدكتورة هدى سعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، إن "مطبخ المصرية" يعد مطبخًا مجتمعيًا ذا بُعد تنموي شامل، حيث يرتكز على عدة محاور رئيسية، من بينها، التدريب وصقل المهارات، وتأهيل السيدات في فنون الطهي وتحويلهن إلى طاهيات محترفات، والتمكين الاقتصادي، من خلال خلق فرص عمل حقيقية تمكن السيدات من استغلال مهاراتهن لتوفير مصدر دخل ثابت، بجانب تقديم وجبات غذائية متكاملة وعالية الجودة للأسر الأكثر احتياجًا كأحد المخرجات المباشرة للعملية التدريبية.

وأضافت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، بأن المبادرة نجحت اليوم في إنتاج وتوزيع 350 وجبة مطهية، شملت نطاقًا واسعًا من قرى مراكز المحافظة، وهي مراكز قنا، نقادة، ودشنا، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه في مختلف القرى والمراكز.



وأشارت سعدى، إلى أن هذا المشروع يتم بتعاون وتنسيق مشترك بين المجلس القومي للمرأة، ووزارة الأوقاف، ومؤسسة حياة كريمة، تحت إشراف من مقررة فرع المجلس بقنا، وبمشاركة فاعلة من أعضاء الفرع، لضمان تنفيذ المبادرة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

من جانبه أشاد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالجهود المبذولة ضمن إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لكافة المبادرات التي تستهدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة القنائية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.



