أمير الكويت يصدر مراسيم عاجلة تخص الديوان الأميري

أصدر أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح عدد من المراسيم الأميرية التي تخص الديوان الأميري الكويتي.

وتمثلت المراسيم في تعيين الشيخ عبدالعزيز مشعل الصباح وكيلاً لـ الديوان الأميري ، بالدرجة الممتازة اعتباراً من 1 سبتمبر 2025 وكذا تعيين الشيخ ثامر جابر الأحمد رئيساً لـ ديوان ولي العهد بدرجة وزير اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل بالإضافة إلي تعيين الشيخ حمد جابر الصباح وزيراً لشؤون الديوان الأميري بدرجة وزير اعتباراً من 1 سبتمبر 2025.

وفي وقت سابق، تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وإلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي، في وفاة الشيخة سعاد عبد الله الأحمد الصباح، شقيقة الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

ودعا وزير الأوقاف المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان، مؤكدًا مشاطرة مصر لقيادة وشعب الكويت أحزانهم في هذا المصاب الجلل.