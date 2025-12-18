الأحدث في الشرق الأوسط .. معهد ناصر يعلن تركيب جهاز رنين مغناطيسي

أعلن مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج عن تركيب وتشغيل جهاز الرنين المغناطيسي (3 تسلا) "الأحدث في الشرق الأوسط"

واوضحت أمانة المراكز الطبية المتخخصة ،أن هذا الجهاز هو الأول والوحيد من نوعه داخل مستشفيات وزارة الصحة بهذة القدرة(٣تسلا)ويمثل طفرة حقيقية لخدمة المريض المصري، حيث يجمع بين التكنولوجيا الفائقة والتشخيص الدقيق والراحة التامة.

وأفاد معهد ناصر إن هذا الجهاز يعد إضافة قوية للمنظومة الصحية لما يتميز به من:

مميزات الجهاز

• دقة متناهية: صور عالية الوضوح تكشف أدق التفاصيل التي قد لا تظهر في الأجهزة التقليدية.

• سرعة الإنجاز: وقت الفحص أقل بكثير، مما يقلل التوتر والانتظار.

• تشخيصات معقدة: قدرة استثنائية على إجراء فحوصات دقيقة وحساسة تشمل:

رنين وظيفي.

رنين مغناطيسي لقياس تدفق السائل النخاعي.

رنين مغناطيسي لشرايين الجسم.

رنين مغناطيسي للثدي.

ديناميك على الغدة النخامية.

رنين مغناطيسي مع البروستاتا.

ديناميك الكبد.

رنين مغناطيسي على أجزاء الجسم المختلفة.

رنين مغناطيسي للقلب.

رنين مغناطيسي على الضفيرة العصبية بالكامل.

رنين مغناطيسى على المفاصل