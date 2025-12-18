قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
جي بي أوتو وهيونداي تعلنان عن حملة استدعاء لسيارات إلنترا CN7 بالتنسيق مع حماية المستهلك
إقبال ملحوظ على لجان الدقهلية في اليوم الأخير من إعادة انتخابات النواب 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأحدث في الشرق الأوسط .. معهد ناصر يعلن تركيب جهاز رنين مغناطيسي

أحدث جهاز رنين مغناطيسي
أحدث جهاز رنين مغناطيسي
عبدالصمد ماهر

أعلن مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج عن تركيب وتشغيل جهاز الرنين المغناطيسي (3 تسلا) "الأحدث في الشرق الأوسط"

 واوضحت أمانة المراكز الطبية المتخخصة ،أن هذا الجهاز هو الأول والوحيد من نوعه داخل مستشفيات وزارة الصحة بهذة القدرة(٣تسلا)ويمثل طفرة حقيقية لخدمة المريض المصري، حيث يجمع بين التكنولوجيا الفائقة والتشخيص الدقيق والراحة التامة.

وأفاد معهد ناصر إن هذا الجهاز  يعد إضافة قوية للمنظومة الصحية لما يتميز به من:

مميزات الجهاز 

• دقة متناهية: صور عالية الوضوح تكشف أدق التفاصيل التي قد لا تظهر في الأجهزة التقليدية.

• سرعة الإنجاز: وقت الفحص أقل بكثير، مما يقلل التوتر والانتظار.

• تشخيصات معقدة: قدرة استثنائية على إجراء فحوصات دقيقة وحساسة تشمل:

رنين وظيفي.

رنين مغناطيسي لقياس تدفق السائل النخاعي.

رنين مغناطيسي لشرايين الجسم.

رنين مغناطيسي للثدي.

ديناميك على الغدة النخامية.

رنين مغناطيسي مع البروستاتا.

ديناميك الكبد.

رنين مغناطيسي على أجزاء الجسم المختلفة.

رنين مغناطيسي للقلب.

رنين مغناطيسي على الضفيرة العصبية بالكامل.

رنين مغناطيسى على المفاصل

احدث جهاز رنين مغناطيسي 
