وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
برلمان

حزب الإصلاح والنهضة يدين الاعتداء على النائب هاني خضر

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة
محمد الشعراوي

أصدر حزب الإصلاح والنهضة بيانًا أدان فيه بشدة ما تعرض له النائب هاني خضر، مرشح الحزب بدائرة مركز وبندر شبين الكوم، من اعتداء وتجاوزات مشينة صدرت عن بعض أنصار أحد المرشحين المنافسين، مؤكدًا أنها لا تمت بصلة للمنافسة الشريفة وتمثل إخلالًا واضحًا بضوابط العملية الانتخابية.

وأكد الحزب في بيانه أنه تحرك على المستويات السياسية والتنفيذية والقانونية كافة، سواء من خلال لجنة الانتخابات أو أمانة الشئون القانونية، للدفاع عن حقوق النائب هاني خضر ومتابعة ما جرى وفق الإجراءات القانونية.

وشدد حزب الإصلاح والنهضة على رفضه القاطع لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمناخ الانتخابي أو المساس بحقوق المرشحين، محملًا المسئولية الكاملة لكل من تورط في الواقعة، ومطالبًا الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وجدد الحزب دعمه الكامل للنائب هاني خضر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لصون كرامته وحماية حقوقه، مؤكدًا أن استمرار العملية الانتخابية يتطلب التزامًا كاملًا بالقانون وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن احترام قواعد المنافسة النظيفة والاحتكام للضوابط القانونية هو السبيل لضمان عملية انتخابية تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.

