برلماني: الأمن القومي خط أحمر .. والإعلام مسئول عن حمايته

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن الأمن القومي خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف، مشددًا على دور الإعلام في الحفاظ عليه وصيانة استقرار الوطن.

أشار إسماعيل خلال حواره في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن الإعلام الوطني يتحمل مسؤولية كبيرة في توعية المواطنين وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، مؤكدًا أنه لا يسمح باستخدام أي منصات إعلامية لتحقيق مصالح شخصية أو التأثير في قضايا سياسية بشكل يضر بالأمن القومي.

وأضاف النائب أن أي محتوى يُعرض على الشاشات يجب أن يُراعي ثوابت الدولة، وأن هناك خطوطًا حمراء واضحة، وعلى رأسها كل ما يمس الأمن القومي أو الاستقرار الوطني، معتبرًا أن حماية الوطن تبدأ من احترام هذه الثوابت والتعامل معها بكل جدية ومسؤولية.

وتابع محمد إسماعيل: "الإعلام أداة لبناء الوعي، وليس لنشر الفوضى أو استغلاله في تحقيق مكاسب فردية، وكل ما يمس الأمن القومي مرفوض رفضًا قاطعًا"، مؤكدًا أن هذا المبدأ هو قاعدة لا يمكن التهاون فيها.