النائب محمد إسماعيل: والدي كان مصدر إلهامي في العمل العام

استعاد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، ذكرياته مع والده الراحل، مؤكدًا أن تأثيره في حياته كان عميقًا، وأنه كان دائمًا مصدر الإلهام والدعم في مسيرته.

وقال إسماعيل خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن والده كان شخصية قوية ومؤثرة، استطاعت أن تحظى بمحبة الناس والتفافهم حولها، مشيرًا إلى أنه يشعر دائمًا بالفخر لكونه ابن هذه الشخصية التي تركت أثرًا كبيرًا في حياة من عرفوه.

وأوضح النائب محمد إسماعيل أن والده كان يتمنى له النجاح في العمل العام، وكان يؤمن بقدرته على خدمة الناس، وهو ما جعله يشعر وكأن روح والده كانت حاضرة معه خلال فترة الانتخابات، رغم رحيله.

كما روى إسماعيل موقفًا مؤثرًا أثناء سفره إلى الصعيد لزيارة عمه الراحل الدكتور أحمد عبدالعال الدردير، حيث مرّ بطريق المقابر دون قصد، فتوقف لزيارة قبر والده وقراءة الفاتحة له قبل أن يواصل رحلته، مؤكدًا أن تلك اللحظة منحته شعورًا بالطمأنينة واليقين بأن دعوات والده كانت ترافقه.

وأشار إلى أن والده كان يمتلك خبرة كبيرة في العمل، خاصة خلال فترة عمله في بنك التنمية والائتمان الزراعي، وكان يحظى باحترام وتقدير واسع، بل إن كثيرين كانوا يرون أنه لو خاض الانتخابات بنفسه لحقق نجاحًا كبيرًا.

واختتم النائب محمد إسماعيل حديثه بالدعاء لوالده ولأفراد عائلته الراحلين بالرحمة والمغفرة، مؤكدًا أن ذكراهم ستظل حاضرة في حياته ومسيرته، وأن ما يحمله من تقدير لهم يدفعه دائمًا إلى مواصلة العمل وخدمة الناس.