فتحي سند للاعبي الزمالك.. التأهل في إيدينا ياريت منصعبهاش علي نفسنا

وجه الناقد الرياضي فتحي سند رسالة دعم للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اثناء مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك

وكتب فتحي سند عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "إن شاء الله الزمالك والمصري فى ربع نهائي الكونفدرالية.. التأهل في إيدينا ياريت منصعبهاش علي نفسنا.. بالتوفيق يا رجالة"

وتعرض الزمالك لخسارة 0-1 أمام زيسكو يونايتد الزامبي ما تسبب فى تأجيل تأهل الفريق للدور الثاني بالكونفدرالية الافريقية.

ويتصدر كايزر تشيفز برصيد 10 نقاط المجموعة الرابعة بفارق نقطتين عن الزمالك الثاني و3 عن المصري الثالث بينما يوجد زيسكو يونايتد رابعاً بـ3 نقاط.