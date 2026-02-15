أخبار أسوان: حملات بيطرية ومنع الألعاب النارية استعدادًا لشهر رمضان.. وتسليم للآبار ووزيرة الثقافة تتفقد أعمال السمبوزيوم

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها ..

قبل رمضان.. محافظ أسوان: تكثيف الحملات على محلات الجزارة ومنافذ اللحوم

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج الحملات التفتيشية التى نفذها مديرية الطب البيطرى على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم المختلفة بنطاق المحافظة ويأتى ذلك فى ظل الإستعدادات الجارية لإستقبال شهر رمضان المعظم .

محافظ أسوان يوجه بتسليم 7 آبار لزراعة 3 آلاف فدان بـ خور قندى.. صور

تواصل الدولة خطواتها الجادة لترجمة الوعود إلى واقع ملموس على الأرض بما يعكس الحرص على تحقيق التنمية الشاملة .

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن وفاء الدولة بحقوق أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم من متضررى إنشاء وتعلية خزان أسوان ، وكذلك إنشاء السد العالى .

وفى هذا السياق، كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالبدء فى تسليم 7 آبار مياه جوفية بزمام منطقة خور قندى لزراعة 3 آلاف فدان كمرحلة أولى ، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف دعم أبناء النوبة المستحقين والمدرجين بالكشوف المعتمدة ، وتهيئة المناخ الملائم للإستقرار والإنتاج .

جهود متنوعة

محافظ أسوان يشدد على تطبيق قرار حظر الألعاب النارية وتكثيف حملات النظافة

مع قرب حلول شهر رمضان المعظم ، شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام الكامل بتنفيذ قرار حظر بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات بكافة أشكالها داخل نطاق المحافظة لما تمثله من خطورة حقيقية على أرواح المواطنين ، وما تسببه من إصابات بالغة ، فضلاً عن ترويع الأهالى والزائرين وذلك حفاظاً على الأمن العام والسلم الاجتماعى .

ووجه المحافظ المسئولين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية بتحرير المحاضر الجنائية اللازمة لكافة المحلات التجارية التى تخالف الحظر المشار إليه ، مع تفويض رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة إنتشار الألعاب النارية ، ورفع كافة الإشغالات المخالفة للقوانين المنظمة ، وإصدار القرارات التنفيذية في هذا الشأن .

وزيرة الثقافة تتفقد الأعمال الفنية بورشة سمبوزيوم أسوان الدولى.. شاهد

تفقدت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة أعمال الدورة الثلاثين من سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت، وذلك فى أولى مهامها الرسمية عقب توليها حقيبة الثقافة.

وتابعت الوزيرة مراحل تنفيذ الأعمال الفنية التى يبدعها الفنانون المشاركون داخل الورش المفتوحة بمدينة أسوان.