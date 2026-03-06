محمد محمود يتألق في مسلسل «بابا وماما جيران» | صور

يواصل الفنان القدير محمد محمود تألقه اللافت في مسلسل «بابا وماما جيران»، من خلال شخصية شفيق والد البطل الذي يجسده أحمد داوود، حيث يقدّم أداءً مميزًا يؤكد مكانته كأحد أبرز ممثلي جيله.



يمتلك محمد محمود موهبة فريدة لا تتكرر كثيرًا؛ فهو قادر على الجمع بين الكوميديا الطبيعية والصدق الإنساني في اللحظة نفسها، معتمدًا على التفاصيل الدقيقة في الأداء، من نبرة الصوت إلى تعبيرات الوجه، وهو ما يجعل الشخصية حقيقية وقريبة من الجمهور دون أي افتعال أو مبالغة.



وينجح في «بابا وماما جيران» في تحويل شخصية الأب إلى مساحة درامية نابضة بالحياة؛ فتارة يقدّمها بخفة ظل لافتة، وتارة أخرى بعمق إنساني يعكس خبرة ممثل يعرف جيدًا كيف يسيطر على إيقاع المشهد ويمنحه حضوره الخاص.



وأشاد الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأدائه، معتبرين أن محمد محمود مدرسة في التمثيل، وأن وجوده في أي عمل يضيف قيمة فنية واضحة، وهو ما يتجلى هذا الموسم من خلال شخصية شفيق التي أصبحت من أكثر الشخصيات المحببة لدى المشاهدين.



المسلسل مكوّن من 15 حلقة ويُعرض عبر شاشة MBC مصر ومنصة شاهد، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم عايدة رياض، شيرين، محمود حافظ، ومحمد التاجي، وهو من إنتاج صباح إخوان، وتأليف ولاء الشريف، وإخراج محمود كريم.