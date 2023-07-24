إبراهيم عمران: ضربت الفنان أحمد زكي بالقلم وخدت منه 50 جنيه

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في خاصة من برنامج "واحد من الناس"، على شاشة قناة الحياة، عددًا من الفنانيين الـ"كومبارس" الذين عاشوا عمرهم كله من أجل الفن؛ دون الشهرة والنجومية.

وقال الفنان إبراهيم عمران: "تعرضت لمخاطرة وأنا بصور فيلم البطل بتاع أحمد زكي"، لافتا: "محمود عبد الشافي قال لي أنا عندي دور ظابط كويس وأنت اللي هتضرب أحمد زكي بالقلم".

وأشار: "كان فيه ممثل المفروض ييجي واتأخر قالوا لي أدخل ألبس أنت يا إبراهيم"، موضحا: "ضربت الفنان أحمد زكي بالقلم وخدت منه 50 جنيه في فيلم البطل".

واسترسل: ضربته في البداية قلم خفيف، ولقيته بقولي أنا عايزك تضربني قلم بجد، قولت له أنا خايف على وشك، قال لي لا إضربني زي ما قال الكتاب".

