أعلى معدل تهديفي.. برشلونة يسلط الضوء على إنجاز لامين يامال

نجح لامين يامال، نجم فريق برشلونة، في قيادة فريقه للفوز على أتلتيك بلباو، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإسباني.

ووصل لامين يامال لهدفه الـ19 في الموسم الحالي مع فريق فريق برشلونة ليصبح أعلى معدل تهديفي للاعب على مدار مسيرته مع البارسا، وسجل 18 هدف في الموسم الماضي حسب مانشره الموقع الرسمي لبرشلونة

ويتصدر لامين يامال قائمة هدافي برشلونة في الموسم الحالي برصيد 19 هدف متفوقا على فيران توريس 16 هدف وليفاندوفسكي 14 هدف وفيرمين 11 هدف.

وبهذا الانتصار، عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الليغا بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة، متقدمًا بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد، صاحب المركز الثاني برصيد 63 نقطة، ليشتعل الصراع بين الفريقين على لقب البطولة مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 54 نقطة، فيما يأتي فياريال في المركز الرابع برصيد 51 نقطة، وسط منافسة قوية بين عدة أندية على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

ومع استمرار تقارب النقاط في القمة، تبقى كل مباراة مؤثرة في تحديد بطل الليغا هذا الموسم، خاصة مع المنافسة المحتدمة بين برشلونة وريال مدريد حتى الجولات الأخيرة.

ترتيب الدوري الإسباني:

برشلونة – 67 نقطة

ريال مدريد – 63 نقطة

أتلتيكو مدريد – 54 نقطة

فياريال – 51 نقطة

ريال بيتيس – 43 نقطة

سيلتا فيجو – 40 نقطة

إسبانيول – 36 نقطة

ريال سوسيداد – 35 نقطة

أتلتيك بلباو – 35 نقطة

أوساسونا – 34 نقطة

خيتافي – 32 نقطة

جيرونا – 31 نقطة

رايو فاييكانو – 30 نقطة

إشبيلية – 30 نقطة

فالنسيا – 29 نقطة

ألافيس – 27 نقطة

ليجانيس – 26 نقطة

مايوركا – 25 نقطة

ليفانتي – 22 نقطة

بلد الوليد – 17 نقطة.