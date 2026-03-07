شوط أول سلبي بين برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إطار الجولة 27 ببطولة الدوري الإسباني.

وشهد الشوط الأول استحواذ كبير من لاعبي برشلونة ولكن دون خطورة حقيقة على مرمى أتلتيك بلباو.

وتُعد فرصة توريس أخطر فرص الشوط الأول، بعد لمسة سحرية بالكعب أثر تلقيه عرضية رائعة من راشفورد ولكن الكرة تمر على خط المرمى قبل أن ينجح دفاع بلباو في إبعادها.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جارسيا

خط الدفاع: إيريك جارسيا – كوبارسي – مارتن – كانسيلو

خط الوسط: كاسادو – بيرنال – أولمو

خط الهجوم: لامين يامال – فيران توريس – ماركوس راشفورد.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، فيما يأتي فريق أتلتيك بلباو في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.