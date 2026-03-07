موهبة واعدة.. مدرب برشلونة يتغنى بقدرات جوهرة الأهلي

تغنى جوليانو بيليتي، المدير الفني لفريق برشلونة أتلتيك الإسباني، بقدرات المصري حمزة عبد الكريم، مشيرًا إلى أنه موهبة واعدة.

وقال مدرب برشلونة أتلتيك في تصريحات عبر صحيفة “موندو ديبوريتيفو” الإسبانية: “حمزة عبد الكريم يمتلك موهبة واعدة، مشيرًا إلى رضاه عما قدمه خلال التدريبات منذ وصوله إلى النادي”.

وأضاف: “حمزة يتدرب بجدية كبيرة، ونجح فى التأقلم سريعًا مع الفريق، كما يظهر حماسًا واضحًا لإثبات قدراته وتقديم أفضل ما لديه”.

وأشار بيليتي إلى أن مسألة مشاركة اللاعب في المباريات لم تكن مرتبطة بمستواه الفني، وإنما بالإجراءات الإدارية والأوراق اللازمة للحصول على الموافقة الرسمية للظهور لأول مرة بقميص الفريق.

يُذكر أن حمزة عبد الكريم قد انتقل إلى برشلونة أتلتيك بعقد لمدة 6 أشهر مع وجود بند خيار للشراء.