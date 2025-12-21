قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

500 حصان.. أداء مذهل لـ"كورفيت ستينجراي 2026"

صبري طلبه

شيفروليه كورفيت ستينجراي تُعد واحدة من أبرز السيارات الخارقة في العالم، بعدما نجحت عبر أجيالها المتعاقبة في الجمع بين الأداء العالي والتصميم الجريء، ومع الكشف عن موديل 2026، تؤكد كورفيت استمرار تألقها وسط فئة السوبر كارز، مقدمة توليفة متوازنة من القوة الهندسية والتقنيات الحديثة، مع الحفاظ على هوية رياضية خالصة جعلتها رمزًا للأداء.

كورفيت ستينجراي بمحرك V8 

تعتمد كورفيت ستينجراي 2026 على محرك ضخم بسعة 6.2 لتر، يمنح السيارة شخصية مميزة على الطريق، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 495 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 637 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة مزدوج القابض من 8 سرعات.

وتأتي السيارة بنظام دفع خلفي يعزز مفهوم القيادة الرياضية، وتتمكن السيارة من الانطلاق من السكون إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 312 كم في الساعة، مع استهلاك وقود يصل إلى 10.2 كم لكل لتر.

كورفيت ستينجراي والتصميم الخارجي

يحمل التصميم الخارجي لكورفيت ستينجراي 2026 ملامح رياضية واضحة، تبدأ من المصابيح الأمامية والخلفية العاملة بتقنية LED، وصولًا إلى الجنوط المصنوعة من الألمنيوم، بقياس 19 بوصة في الأمام و20 بوصة في الخلف.

وتتوفر السيارة بخيارات متعددة للسقف، تشمل سقفًا قابلًا للإزالة في فئة الكوبيه، أو سقفًا كهربائيًا مكشوفًا في بعض الفئات، كما تأتي المرايا الجانبية كهربائية مع خاصية الطي ومؤشرات الانعطاف المدمجة، ومقدمة هجومية، وسبويلر رياضي.

يبلغ طول السيارة 4,632 مم، وعرضها 1,933 مم، وارتفاعها 1,215 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,723 مم، ويبدأ وزن السيارة من 1,639 كجم حسب الفئة، كما تتوفر السيارة بمجموعة واسعة من الألوان الخارجية، تشمل درجات كلاسيكية ورياضية مختلفة.

تجهيزات كورفيت ستينجراي الخارقة 

تضم كورفيت ستينجراي 2026 مقصورة تحتوي على مقاعد بجلد نابا أو جلد مولان، مع إمكانية تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًا، ودعم التدفئة والتبريد والذاكرة حسب الفئة، ويأتي المقود الجلدي متعدد الوظائف مع خاصية التدفئة، إلى جانب خيارات ألوان داخلية تجمع بين الأسود والبني مع لمسات حمراء.

وتشمل التجهيزات شاشة ترفيه قياس 8 بوصات، وشاشة عدادات رقمية قياس 12 بوصة، مع دعم أنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام صوتي من Bose بعدد سماعات يصل إلى 14 سماعة، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهاتف.

زودت كورفيت ستينجراي 2026 بحزمة متكاملة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل مكابح الطوارئ الذاتية، والتحذير من التصادم الأمامي، ومساعد البقاء في المسار، ومراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية.

كما تتوفر حساسات خلفية وكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة في فئات محددة، إلى جانب أنظمة أساسية مثل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، والتحكم في الجر، والثبات الإلكتروني، ومثبت السرعة.

شيفروليه كورفيت ستينجراي كورفيت ستينجراي

