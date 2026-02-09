قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

حزب العدل‭: ‬ عودة‭ ‬‮«‬البدوى‮» ‬‭ ‬والوفد‭ ‬مكسب‭ ‬للتيار‭ ‬الليبرالى‭ ‬الوطنى

عبدالمنعم‭ ‬إمام والسيد البدوي
عبدالمنعم‭ ‬إمام والسيد البدوي
معتز الخصوصي

استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬شحاتة‭, ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭, ‬النائب‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬إمام‭, ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬العدل‭, ‬يرافقه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬الحزب‭, ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭, ‬لتقديم‭ ‬التهنئة‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬البدوى‭ ‬برئاسة‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭, ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬شحاتة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بزيارة‭ ‬قيادات‭ ‬حزب‭ ‬العدل‭, ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الأحزاب‭ ‬الشبابية‭ ‬الواعدة‭, ‬ونجح‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬فى‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬أحد‭ ‬الأحزاب‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‭ ‬المصرية‭.‬

وقال‭ ‬البدوي‭: ‬‮«‬يشرفنى‭ ‬أننا‭ ‬استضفنا‭ ‬حزب‭ ‬العدل‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬القاعة‭ ‬منذ‭ ‬نشأته‭, ‬وحزب‭ ‬العدل‭ ‬اليوم‭ ‬لديه‭ ‬نائبان‭ ‬فى‭ ‬البرلمان‭ ‬كانا‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬سابقاً‭, ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسعدنى‭ ‬كثيراً‮»‬‭, ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعكس‭ ‬عمق‭ ‬الروابط‭ ‬السياسية‭ ‬والتاريخية‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭.

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬العدل‭ ‬يمثل‭ ‬إضافة‭ ‬حقيقية‭ ‬للحياة‭ ‬السياسية‭ ‬المصرية‭, ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬يسعى‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬دوره‭ ‬ومكانته‭ ‬التاريخية‭.‬

‭ ‬وتابع‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬الأيام‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬فوزى‭ ‬برئاسة‭ ‬الحزب‭ ‬شهدت‭ ‬عودة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬الوفد‭ ‬التى‭ ‬كانت‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬والعمل‭ ‬الحزبى‭ ‬لسنوات‭, ‬وبدأت‭ ‬فى‭ ‬التواجد‭ ‬مجدداً‭ ‬داخل‭ ‬مقر‭ ‬الوفد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البدوى‭: ‬‮«‬نستشعر‭ ‬أن‭ ‬الطريق‭ ‬أمامنا‭ ‬أصبح‭ ‬ميسراً‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭, ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬وحزب‭ ‬العدل‭ ‬قوية‭ ‬كما‭ ‬كانت‭, ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬العدل‭ ‬يمتلك‭ ‬إمكانيات‭ ‬كبيرة‭ ‬وكوادر‭ ‬متميزة‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬البدوى‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬قديم‭ ‬وممتد‭, ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬سيتطور‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭, ‬مستعرضاً‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬تنسيق‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬الوفد‭ ‬والعدل‭ ‬خلال‭ ‬تشكيل‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬تحالف‭ ‬الوفد‭ ‬المصرى‮»‬‭ ‬لخوض‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عام‭ ‬2015‭, ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬كاملاً‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭.‬

وأعرب‭ ‬النائب‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬إمام‭, ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬العدل‭, ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالتواجد‭ ‬داخل‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭, ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬شهد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التأسيسية‭ ‬الأولى‭ ‬التى‭ ‬عقدت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأسيس‭ ‬حزب‭ ‬العدل‭.‬

وتابع‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬دائم‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬عام‭ ‬2011‭, ‬وتم‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬تأسيس‭ ‬حزب‭ ‬العدل‭ ‬داخل‭ ‬هذه‭ ‬القاعة‭, ‬وكان‭ ‬بحق‭ ‬بيت‭ ‬الأمة‭, ‬حيث‭ ‬لمسنا‭ ‬كل‭ ‬الترحيب‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭, ‬كما‭ ‬شهدنا‭ ‬أيضاً‭ ‬جبهة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬داخل‭ ‬بيت‭ ‬الأمة‭,‬‭ ‬وكان‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬حريصاً‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭, ‬وكان‭ ‬ينزع‭ ‬عن‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬هو‭ ‬الأكبر‭,‬‭ ‬مقدماً‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬فوق‭ ‬كل‭ ‬اعتبار‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬العدل‭ ‬أن‭ ‬التيار‭ ‬الليبرالى‭ ‬المصرى‭ ‬فقد‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬زخمه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬غياب‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬وغياب‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬عن‭ ‬المشهد‭, ‬قائلاً‭: ‬‮«‬مبارك‭ ‬للوفد‭ ‬والوفديين‭ ‬عودة‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭,‬‭ ‬ومبارك‭ ‬أيضاً‭ ‬للتيار‭ ‬الليبرالى‭ ‬المصرى‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬ستشهد‭ ‬عودة‭ ‬قوية‭ ‬لحزب‭ ‬الوفد‭, ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬فى‭ ‬زيادة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬وحزب‭ ‬الوفد‭, ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استعادة‭ ‬قوة‭ ‬التيار‭ ‬الليبرالى‭ ‬الوطنى‭ ‬المصرى‭, ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬الوفد‭ ‬القوية‭ ‬تعد‭ ‬مكسباً‭ ‬لهذا‭ ‬التيار‭, ‬الذى‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬القوى‭ ‬الناعمة‭ ‬أو‭ ‬الفكر‭ ‬المصرى‭ ‬من‭ ‬دونه‭, ‬لما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬عمق‭ ‬تاريخى‭ ‬وشعبى‭ ‬أكبر‭ ‬مما‭ ‬يتصوره‭ ‬البعض‭.‬

حزب الوفد الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى رئيس حزب الوفد النائب عبدالمنعم إمام

