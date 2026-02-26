فرنسا..تلوث آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية بملوثات ( PFAS )

كشف تحقيق لموقع "ديسكلوز" (Disclose) الفرنسي الرقمي الاستقصائي وقناة "فرانس 3" عن تلوث آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية في فرنسا بحمأة معالجة مياه الصرف الصحي الملوثة بمركبات ( PFAS ) .

وأشارت الوسيلتان الإعلاميتان - حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الاخبارية الفرنسية اليوم /الخميس/ - إلى أن هناك ما يزيد على 100 منشأة ينبعث منها مركبات PFAS في فرنسا ، 25% منها استعاد نفاياتها في الزراعة خلال السنوات الأخيرة.

وتعرف مركبات PFAS، أو مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل، باسم "الملوثات الدائمة"، ولها آثار ضارة على صحة الإنسان منها: ارتفاع مستويات الكوليسترول والسرطان والتأثير على الخصوبة ونمو الجنين، وغيرها.

وقد استخدمت هذه المركبات على نطاق واسع في الصناعة منذ منتصف القرن العشرين، ويصعب التخلص منها بمجرد وجودها في الماء أو التربة ، ويؤدي وجودها أحيانا إلى حظر استهلاك مياه الصنبور، كما حدث مؤخرا في بعض البلديات في مقاطعتي الميز والأردين بعد اكتشاف مستويات غير طبيعية.

ووفقا لقناة "فرانس 3" وموقع "ديسكلوز"، "شجعت السلطات العامة منذ أواخر التسعينيات على نشر حمأة الصرف الصحي في فرنسا، حيث يأتي 1% من الأسمدة المستخدمة في الأراضي الزراعية من محطات معالجة مياه الصرف الصحي العامة".

وسلط مقال "ديسكلوز" الضوء على موقع في منطقة /الرون/ حيث استخدمت الشركة الصناعية المعنية ما يقرب من 10 أطنان من السوائل المحتوية على مركبات PFAS في أقمشتها عام 2023.

وسوف تبلغ تكاليف مركبات PFAS في دول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050 نحو 7ر1 تريليون يورو فيما لا توجد في فرنسا أي لوائح تنظم وجود هذه الملوثات المستمرة في التربة أو الغذاء.

وحمأة معالجة مياه الصرف الصحي الملوثة هي مادة صلبة/طينية متبقية تحتوي على معادن ثقيلة، مسببات أمراض، ومواد كيميائية، ناتجة عن عمليات الترسيب والمعالجة البيولوجية ، وتتطلب معالجة خاصة لتقليل حجمها ومخاطرها (تجفيف، حرق، أو هضم) قبل التخلص الآمن منها في المرادم أو الاستخدام المقيد كسماد.