ميسي يتمسك بالحياد رغم تصاعد الحملات الانتخابية في برشلونة

يتواصل تداول اسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في خضم الحملات الدعائية للمرشحين لانتخابات رئاسة نادي برشلونة، رغم تأكيده عدم المشاركة في العملية الانتخابية أو دعم أي مرشح.

وكشفت تقارير صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مستجدات تتعلق بموقف ميسي، حيث لم يعلن اللاعب عن تأييد أي قائمة انتخابية، كما لم يبدِ رغبة في الانخراط في سباق الرئاسة.

وأشارت المصادر إلى أن بعض المرشحين لجأوا إلى استخدام رسائل ولافتات تتضمن إشارات غير مباشرة إلى ميسي، دون علمه أو موافقته، في محاولة لاستثمار رمزيته لدى جماهير النادي.

وبحسب مقربين من اللاعب، فإنه لم يُجرِ أي محادثات مع أي من المرشحين، ولا ينوي القيام بذلك طوال فترة الانتخابات، مفضلاً التزام الحياد وعدم التأثير على مجريات السباق.

ومن أبرز الوقائع، قيام المرشح مارك سيريا برفع لافتة كتب عليها: "نتطلع لرؤيتك مجدداً"، في إشارة واضحة إلى ميسي، وهو ما أثار دهشة المقربين من اللاعب. كما حاول المرشح الآخر فيكتور فونت التواصل مع أشخاص من الدائرة المحيطة بنجم ، إلا أنه لم يتمكن من التواصل معه بشكل مباشر.

ويؤكد موقف ميسي تمسكه بالابتعاد عن التجاذبات الانتخابية، رغم حضوره القوي في المشهد الإعلامي المرتبط بانتخابات رئاسة برشلونة.