بسعر لن تصدقه إليك أفضل حاسوب محمول في الأسواق في 2026

Xiaomi Book Pro 14
Xiaomi Book Pro 14
لمياء الياسين

أعلنت شركة شاومي عن أول جهاز كمبيوتر محمول لها منذ أربع سنوات في وقت سابق من هذا الأسبوع ، والذي أطلق عليه اسم Xiaomi Book Pro 14. ويبدأ بيع الجهاز  بسعر يبدأ من حوالي 1020 دولارًا.

Xiaomi Book Pro 14

مواصفات وسعر إطلاق جهاز Xiaomi Book Pro 14

يبدأ سعر جهاز Book Pro من 8499 يوان، لكن شركة Xiaomi تقدم خصمًا قدره 500 يوان إلى جانب الدعم الحكومي، مما يخفض السعر الفعلي إلى 6799.15 يوان للتكوين الأساسي.
كما تم تخفيض أسعار الطرازات الأعلى، حيث يبلغ سعر طراز Ultra 5-338H 7819.15 يوانًا وطراز Ultra X7-358H 8499.15 يوانًا بعد الدعم.

متغير    سعر مخفض (باليوان الصيني)    السعر التقريبي (بالدولار الأمريكي)
24 جيجابايت + 1 تيرابايت / Ultra 5 325    6,799.15 ين ياباني    حوالي 1020 دولارًا
32 جيجابايت + 1 تيرابايت / Ultra 5 338H    7,819.15 ين ياباني    حوالي 1173 دولارًا
32 جيجابايت + 1 تيرابايت / Ultra X7 358H    8,499.15 ين ياباني    حوالي 1275 دولارًا
 

تأتي جميع الطرازات بسعة تخزين 1 تيرابايت، بينما تشمل خيارات الذاكرة 24 جيجابايت و32 جيجابايت. وتقول شاومي إن خيارات ألوان إضافية، بما في ذلك الأزرق الضبابي الناعم والوردي الفاتح الناعم، ستتوفر لاحقًا في أبريل أو مايو.

مواصفات جهاز Xiaomi Book Pro 14
من ناحية المكونات، يستخدم جهاز Xiaomi Book Pro 14 معمارية "Panther Lake" الأحدث من إنتل، والمبنية على تقنية 18A. ويمكن للمشترين الاختيار بين معالجات Core Ultra 5-325 و Ultra 5-338H و Ultra X7-358H.

تم تزويد النظام بإعداد تبريد بمروحتين وغرفة بخار مساحتها 10000 مم²، مصممة للحفاظ على أداء يصل إلى 50 واط تحت الحمل.


جهاز Xiaomi Book Pro 14


يبلغ وزن الحاسوب المحمول 1.08 كيلوجرام، وسُمكه 14.95 مليمترًا، وهو مصنوع من هيكل من سبائك المغنيسيوم ذي ملمس مخملي. وتؤكد شركة شاومي أن الغطاء السفلي مصنوع من خمس طبقات من ألياف الكربون، تم تشكيلها بالضغط الحراري.
تعد الشاشة عبارة عن شاشة لمس OLED مقاس 14.6 بوصة بدقة 3.1K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع ذروة يصل إلى 1600 شمعة. كما تحتوي على لوحة لمس كبيرة حساسة للضغط، وتدعم توسيع سعة التخزين عبر منفذ M.2 2280 إضافي، مما يسمح بسعة تصل إلى 4 تيرابايت.

تتضمن خيارات المنافذ Thunderbolt 4 (40 جيجابت في الثانية)، و USB-C كامل الوظائف (10 جيجابت في الثانية)، و USB-A، و HDMI 2.1 TMDS، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم، مما يغطي معظم حالات الاستخدام الشائعة دون الحاجة إلى محولات.
يأتي جهاز Xiaomi Book Pro 14 ببطارية سعة 72 واط/ساعة بكثافة طاقة تبلغ 800 واط/لتر. وتُقدّر Xiaomi عمر البطارية بما يصل إلى 19.8 ساعة من الاستخدام، بما في ذلك 12.4 ساعة من بث الفيديو و15.8 ساعة من الاجتماعات عبر الإنترنت. ويأتي الجهاز مزودًا بشاحن GaN بقوة 100 واط.

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

زيزو

تامر عبد الحميد يُوجّه رسالة ساخرة لـ «زيزو» بعد خسارة الترجي 3-2

ثلاثي الاهلي

«الدردير» يوجّه رسالة نارية لثلاثي الأهلي القادم من الزمالك بعد الخسارة القاسية

الأرصاد الجوية

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 ..هل تقرر تغييره؟| التعليم تحسم الجدل

الخطيب وتوروب

«توروب» يُهدّد خزينة الأهلي.. الشرط الجزائي قد يصل لـ 150 مليون جنيه لفسخ تعاقده | تفاصيل

مهيب عبد الهادي

مفيش فايدة .. مهيب عبد الهادي يُهاجم إدارة الأهلي بعد الخروج الإفريقي

أرشيفية

بقاتلة الصهاينة.. الجيش الإيراني يعلن عن هجوم ناجح على مطار بن جوريون الإسرائيلي

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل يحتفل بعيد الأم في دار مسنين

الأنبا ميخائيل يحتفل "بعيد الأم" مع مسنات مستشفى الأنبا برسوم

منظومة الرصد الذاتي للانبعاثات

وزيرة البيئة: الانتهاء من الربط الإلكتروني لرصد مداخن شركة إيلاب بالإسكندرية

حديقة الحيوان بالمحافظات

67 ألف زائر لحدائق الحيوان والأسماك خلال أول يومين من عيد الفطر

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر

ماسك العيد .. بياض البيض والأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

نفس اللوك يُثير الجدل على الفيس بوك .. مقارنة بين ملك وليلي أحمد زاهر

نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر

كوب القهوة الصباحي.. أمراض خطيرة تفادها

كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد