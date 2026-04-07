مصرع شخصين في انقلاب سيارة نقل بطريق باريس بالوادي الجديد

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة نقل بضائع كانت تسلك مسار "باريس – شرق العوينات" بمحافظة الوادي الجديد.

واستقبلت محافظة الوادي الجديد البلاغ الأولي من إدارة شرطة النجدة، التي أفادت بوقوع انقلاب سيارة نقل بالقرب من قرية "الشب الثانية" التابعة لقرى درب الأربعين.

وبالفحص، تبين أن جثامين ضحايا الحادث تعود لكل من "محمد صابر أبو هشيمة"، البالغ من العمر 27 عامًا، وهو من أبناء محافظة الفيوم، وزميله مصطفى بدوي، البالغ من العمر 20 عامًا.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن محافظة الوادي الجديد، إخطارًا بالحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع حادث طريق باريس لنقل الضحايا.

وجرى وضع جثامين ضحايا الحادث تحت تصرف جهات المختصة التي باشرت التحقيق في أسباب انقلاب سيارة نقل البضائع، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحوادث المرورية.

