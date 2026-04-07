32 مليون جنيه تنعش قطاع الصيد.. افتتاح مصنع الثلج ومركز توزيع الأسماك بطور سيناء

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مصنع الثلج ومركز توزيع الأسماك بمدينة طور سيناء ، بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة الطور، والدكتور رمضان عبده، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية، والمهندس صفوان المراعي، مدير الثروة السمكية بالمحافظة، وعبدالمقصود بدر، مدير شؤون البيئة.

واستمع المحافظ إلى شرحٍ مفصل حول مكونات المشروع وأهميته في دعم قطاع الصيد وخدمة المواطنين، حيث أُقيم مركز تجميع الأسماك على مساحة 4000 متر مربع، ويضم صالة مزاد وفرز، وغرف تبريد وتجميد، ومحال لبيع الأسماك، وأخرى متعددة الأغراض، تشمل الخضراوات وأدوات الصيد، إلى جانب مسجد، وسوبر ماركت، وكافتيريا، ومطعم أسماك، ومبنى إداري، وأسوار، وغرفة أمن.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المشروع يمثل نقلة نوعية لمدينة الطور، لما يوفره من خدمات متكاملة للصيادين والمواطنين، فضلًا عن إتاحة فرص عمل جديدة لأبناء المدينة، مشيرًا إلى أن المركز يتيح شراء الأسماك بأسعار الجملة.

ومن جانبه، أوضح المهندس صفوان المراعي، أن التكلفة الإنشائية لمصنع الثلج بلغت 9 ملايين جنيه، شاملة المباني والتجهيزات، ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 1023 بلاطات يوميًا، بواقع 341 بلاطة لكل وردية مدتها 18 ساعة، لافتًا إلى طرح الإنتاج بأسعار مدعمة تبلغ 26 جنيهًا للبلاطة، وأن المصنع تابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأضاف أن تكلفة مركز تجميع الأسماك بلغت نحو 23 مليون جنيه، ويضم 31 محلًا، وصالة فرز، وبورصة لبيع الأسماك بالجملة، مؤكدًا أن إدارة البورصة ستتولاها جهة تضم ممثلين عن محافظة جنوب سيناء ووزارات البيئة والسياحة والزراعة، في إطار تحقيق الاستدامة وتنظيم السوق.