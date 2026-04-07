إزالة بؤر الفرز العشوائي واستعادة 1750 مترا من أملاك الدولة بحي شمال الغردقة

أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، نجاح الأجهزة التنفيذية في استعادة مساحة 1750 مترًا مربعًا من أملاك الدولة بحي شمال الغردقة، عقب تنفيذ حملة مكبرة لإزالة 6 مخازن غير قانونية لفرز المخلفات، كانت تمثل تعديًا واضحًا على الأراضي العامة وتشويهًا للمظهر البيئي والحضاري.

وترأست الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أعمال الحملة ميدانيًا، حيث أشرفت على عمليات الهدم والإزالة وتطهير المواقع من التعديات، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بضرورة التصدي لكافة مظاهر العشوائية واسترداد حقوق الدولة.

وشددت نائب المحافظ على أن المحافظة تتبنى خطة متكاملة لإغلاق بؤر الفرز غير الرسمية، وإدماج منظومة إدارة المخلفات ضمن الإطار القانوني، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر العام.

وشاركت في الحملة فرق متكاملة من حي شمال الغردقة، والإدارة الهندسية، ومسؤولي ملف التعديات والبيئة، إلى جانب إدارة المخلفات الصلبة، حيث تم إزالة كافة التعديات ونقل المخلفات إلى المواقع المخصصة، مع ضمان التعامل الآمن معها.

وأشاد الدكتور وليد البرقي بنتائج الحملة، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بعودة العشوائيات مرة أخرى، وسيتم تأمين الأراضي المستردة بشكل فوري لمنع التعدي عليها مجددًا.

وأضاف أن هذه الجهود تعكس جدية الدولة في حماية أملاكها وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن استرداد هذه المساحات يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة نظيفة وآمنة ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.