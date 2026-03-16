بالأسماء.. 7 محترفين في منتخب مصر لمعسكر مارس

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، على استدعاء 7 لاعبين محترفين لمعسكر الفراعنة في شهر مارس الجاري.



وكتب الناقد الرياضي خالد علي عبر حسابه علي فيسبوك "الكابتن حسام حسن يضم 7 محترفين لمعسكر مارس لمواجهتي السعودية وإسبانيا وهم محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد، هيثم حسن، إبراهيم عادل، رامي ربيعة، حمدي فتحي"

تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيه إقامة ودية مصر وإسبانيا في مدريد، يوم 31 مارس الجاري، بعدما جرى إلغاء الودية المنتظرة بين المنتخبين في قطر، عقب إلغاء البطولة.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يُذكر أن المنتخب المصري يشارك في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث سيخوض مبارياته في مدينتي سياتل، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفانكوفر بكندا.

ومن المقرر إقامة النسخة المقبلة، من بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 18 من الشهر ذاته