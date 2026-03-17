منتخب مصر يحصد ميداليتين في بطولة الهند الدولية لألعاب القوى البارالمبية

حقق لاعبو منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبية إنجازًا جديدًا خلال مشاركتهم في بطولة الهند الدولية، بعد التتويج بميداليتين (ذهبية وبرونزية) في إطار الاستعدادات المبكرة لدورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028.

فقد تمكن اللاعب عبد الرحمن يوسف من إحراز الميدالية الذهبية في منافسات الوثب الطويل بعدما سجل مسافة 6.78 متر، ليحقق المركز الأول ويضيف إنجازًا جديدًا لرصيد اللجنة البارالمبية المصرية.

كما نجح اللاعب ياسين البحر جسور في حصد الميدالية البرونزية بعد احتلاله المركز الثالث في منافسات دفع الجلة، مسجلًا مسافة 9.14 متر.