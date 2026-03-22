رئيس السنغال يقوم بزيارة رسمية إلى إسبانيا تستغرق 72 ساعة .. الثلاثاء

يبدأ الرئيس السنغالي "باسيرو ديوماي فاي" زيارة رسمية إلى إسبانيا تستغرق 72 ساعة وذلك الثلاثاء المقبل (24 مارس الجاري) بدعوة من فيليب السادس ملك إسبانيا.

وذكرت وكالة "إيكوفين" المتخصصة في الإدارة العامة والاقتصاد الإفريقي اليوم /الأحد/ - أنه لم يعلن عن محاور هذه الزيارة، إلا أن المناقشات خلال الاجتماع رفيع المستوى الأخير بين داكار ومدريد تركزت على الزراعة، والتدريب المهني والتقني، والتصنيع، والتحول الرقمي، والأمن.

وتأتي هذه الزيارة في وقت شهد فيه التبادل الدبلوماسي بين داكار ومدريد تصاعدا ملحوظا في السنوات الأخيرة، كما يتضح من زيارات وزير الخارجية الإسباني "خوسيه مانويل ألباريس بوينو" إلى السنغال في ديسمبر عام 2023 ويونيو عام 2024.

ومن المتوقع أن يولي التعاون اهتماما خاصا بمكافحة الهجرة غير النظامية، التي أصبحت قضية محورية لكلا البلدين.

وقد شهدت تدفقات الهجرة من السنغال إلى أوروبا ازديادا ملحوظا في السنوات الأخيرة.

وفي عام 2023 وصل نحو 12 ألفا و833 مهاجرا إلى إسبانيا، منهم 9 ألاف و319 شخصا صرحوا بأنهم مواطنون سنغاليون، وفقا للبيانات الرسمية.

ووفقا لوزارة الخارجية الإسبانية، تحافظ إسبانيا على تعاون تنموي مع السنغال بقيمة 27 مليون يورو سنويا يستهدف قطاعات ذات أولوية مثل الزراعة وتوفير الغذاء والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي.