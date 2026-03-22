بعد تجريد السنغال من البطولة .. غينيا تنفي طلب سحب لقب المغرب في 1976

نفى الاتحاد الغيني لكرة القدم، اليوم الأحد، انسحاب منتخب المغرب من مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية نسخة 1976 وفوزه باللقب في النهاية.

وقال الاتحاد الغيني في بيان: “يود الاتحاد الغيني لكرة القدم (FGF) أن يُبلغ الرأي العام الوطني والدولي بأنه لم يشرع في أي إجراءات سواء لدى محكمة التحكيم الرياضي (CAS) أو لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بخصوص كأس الأمم الأفريقية 1976”.

وأضاف: “في الأيام الأخيرة، تم تداول تقارير عبر منصات مختلفة، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، تزعم خطأً أن غينيا تسعى للطعن في نتيجة المباراة بين سيلي ناشيونال والمغرب خلال تلك البطولة”.

واختتم: “ويود الاتحاد الغيني لكرة القدم أن يوضح، بروح من المسئولية والهدوء، أن هذه التقارير غير دقيقة ولا تستند إلى أي أساس رسمي”.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر سحب لقب أمم إفريقيا 2025 من السنغال ومنحه للمغرب.