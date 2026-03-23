قرار صادم في المحكمة الدولية بشأن سحب كأس أمم أفريقيا من السنغال

أفادت تقارير إعلامية بأن المحكمة الرياضية (CAS) قبلت الشكوى المقدمة من الاتحاد السنغالي لكرة القدم وقررت تعليق قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) القاضي بمنح كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب بعد سحبه من السنغال.

وكتب الإعلامي احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير:المحكمة الرياضية الدولية تُعلق تنفيذ قرار كاف بمنح لقب أمم إفريقيا 2025 للمغرب، وتقبل طعن السنغال على خلفية أحداث النهائي، مع حسم الملف خلال 6–9 أشهر"

وكان “كاف” قد أعلن في وقت سابق اعتبار منتخب السنغال خاسرًا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، ومنح اللقب رسميًا لمنتخب المغرب، بعد ثبوت مخالفات تتعلق بتطبيق هذه المواد.

وأثار القرار موجة واسعة من الجدل والاعتراضات، خاصة من الجانب السنغالي، الذي تمسك بأحقيته في اللقب، مؤكدًا اتجاهه للتصعيد القانوني خلال الفترة المقبلة.