الكشف عن مصير القرار النهائي حول لقب كأس أمم أفريقيا 2025

قال موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إن القرار النهائي حول كأس أمم إفريقيا 2025 بات لدى محكمة التحكيم الرياضية، وليس لدينا ما نضيفه حول هذا الأمر".

وتطرق رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لموضوع التحكيم في القارة الإفريقية قائلاً: "عانت الكرة الإفريقية من تحيز بعض الحكام ولا يمكن إنكار هذه الظاهرة، وهناك شراكة بيننا وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم لتدريب حكام القارة السمراء ونحن نعمل على فرض الطابع الاحترافي على عملهم".

وتحدّث موتسيبي عن دوري الأمم الإفريقي، البطولة المستحدثة قائلاً: " دوري الأمم الإفريقي سيقام بنظام التقسيم الجغرافي وكل نسخة ستستغرق عامين".

وفي ما يتعلق بكأس أمم إفريقيا قال رئيس الـ"كاف": " مستقبلاً، كأس أمم أفريقيا ستقام بمشاركة 28 منتخباً".

وأشار موتسيبي إلى أن المغرب سيستضيف كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً كما أنه يحتفظ بحق استضافة كأس أمم إفريقيا للسيدات في نفس التواريخ المحددة. أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي أن المكتب التنفيذي قد أقر جملة من التعديلات في لائحته الأساسية تفادياً لتكرار ما حدث في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 مشدداً على أن التعديلات ستشمل القوانين الخاصة بالمباريات وطريقة تحكيمها.

